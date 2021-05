Cucchi: carabiniere in Aula, fui informato del pestaggio

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Francesco Tedesco, pochi giorni dopo i fatti, mi raccontò del pestaggio, gli consigliai di scrivere una annotazione di servizio su quanto accaduto". E' quanto, in sintesi, raccontato oggi dal carabiniere Vicenzo Nicolardi, all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione Roma Appia, sentito come testimone assistito nel processo per i presunti depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi e che vede imputati otto appartenenti all'Arma. Nell'aula bunker di Rebibbia il militare, citato come testimone dalla difesa degli imputati Massimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano, ha raccontato quanto avvenuto nell'ottobre del 2009 confermando quanto fece mettere a verbale Tedesco, nel 2018, nel corso dell'interrogatorio con il pm Giovanni Musarò. Tedesco raccontò al magistrato che il carabiniere "Roberto Mandolini sapeva fin dall'inizio quanto accaduto: Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro furono gli autori del pestaggio su Cucchi e Vincenzo Nicolardi, quando testimoniò nel primo processo, mentì perché sapeva tutto e ne aveva parlato in precedenza con lui".

Per Ilaria Cucchi "dopo dodici anni, un altro pezzo di verità. Francesco Tedesco ha raccontato la verità su quel che accadde allora", conclude Ilaria Cucchi. (ANSA).