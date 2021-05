Vaccini: Lazio, prima dose a oltre 37% popolazione target

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Ad oggi oltre il 37% della popolazione target regionale ha avuto la prima dose di vaccino e oltre il 18% ha avuto la seconda dose. Questi dati sono in media di 4 punti superiori al dato medio nazionale". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa. "Il totale dei vaccini somministrati nel Lazio è pari a oltre 2milioni 673mila" ha detto D'Amato aggiungendo: "stasera alle 24 apriremo le prenotazioni dai 51 ai 48 anni. Per la prima volta facciamo un salto di 4 classi di età per consentire una ulteriore accelerazione". (ANSA).