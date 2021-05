Vaccini: Lazio, 22-23 maggio altro open day over40

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il prossimo open day over 40 nel Lazio ci sarà sabato e domenica 22/23 maggio.

Dalle 24 di oggi nel Lazio sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta' 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale salutelazio Dall'1 al 3 giugno ci saranno gli open day per i maturandi.

(ANSA).