Pugilato: Europeo Supermedi, De Carolis sconfitto ai punti

(ANSA) - MANCHESTER, 16 MAG - Giovanni De Carolis esce sconfitto, ma a testa alta, dal match contro il britannico Lerrone Richards, alla 15/a vittoria in altrettanti match da professionista, valido per il titolo europeo dei Supermedi (che era vacante) e trasmesso in Italia sulla piattaforma di Dazn.

E' una cintura di campione continentale che il pugile di casa, di otto anni più giovane di De Carolis, porta a casa imponendosi per verdetto unanime alla fine di 12 intense riprese (120-108; 119-109; 119-109). De Carolis, ex campione del mondo Wba e gestito dal promoter Davide Buccioni, era reduce da un periodo di quasi due anni di inattività, e nel match della Manchester Arena ha patito in particolare il jab mancino e la maggiore velocità del rivale. Ora il 36enne pugile romano rifletterà se sia il caso di continuare la carriera. (ANSA).