Tennis: Open d'Italia; con Djokovic-Tsitsipas via a recuperi

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Con il recupero del match dei quarti di finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, interrotto ieri per pioggia sul punteggio di 6-4 2-1 per il greco, ha preso il via la penultima giornata degli Internazionali Open d'Italia di tennis al Foro Italico. A seguire, si svolgeranno gli altri quarti di finale rinviati ieri: Sonego-Rublev per il singolare maschile, e Swiatek-Svitolina per il tabellone femminile.

Successivamente andranno in scena le quattro semifinali. (ANSA).