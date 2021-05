Droga: Guardia di Finanza arresta pusher ultrasessantenne

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Un pregiudicato ultrasessantenne è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma dopo essere stato sorpreso a spacciare droga nella sua abitazione nella borgata Ottavia.

Il via vai di persone nei pressi della palazzina ha insospettito le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, acquisiti indizi sufficienti, hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo, trovando numerose dosi di cocaina purissima, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Altro stupefacente, già pronto pe essere spacciato, è stato scovato all'interno di una cassetta metallica trovata in una rimessa nella disponibilità del pregiudicato. L'uomo dovrà rispondere davanti al Tribunale di Roma del reato di spaccio di droga.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto dei traffici illeciti. (ANSA).