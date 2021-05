Tragedia per sfratto al Circeo, si uccide con colpo pistola

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Tragedia in tarda mattinata a San Felice Circeo, località turistica in provincia di Latina. Un uomo di 73 anni si è suicidato con un colpo di pistola. Sul posto 118 e carabinieri. Dalle primissime informazioni, sembra che l'uomo stesse aspettando l'ufficiale giudiziario per lo sfratto. Avrebbe utilizzato un'arma regolarmente detenuta. A quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe dovuto lasciare oggi l'appartamento al centro di San Felice Circeo. Si sarebbe trattato di uno sfratto concordato e oggi alle 12 era in programma l'appuntamento con l'ufficiale giudiziario per recuperare l'immobile. Al suo arrivo, l'ufficiale giudiziario ha trovato il 73enne morto sul letto con accanto la pistola, regolarmente detenuta. Si ipotizza che l'anziano sia ucciso nella serata di ieri, ma si attende l'arrivo del medico legale per fugare ogni dubbio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di San Felice Circeo e della compagnia di Terracina. La casa del pensionato era in ordine, chiusa regolarmente a chiave, e non sarebbero stati riscontrati segni di colluttazione. (ANSA).