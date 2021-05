Cinema: Cecilia Mangini rivoluzionaria, tre giorni omaggio

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Tre giorni - il 18, 19 e 20 maggio - in compagnia del cinema di Cecilia Mangini, la prima documentarista italiana scomparsa quattro mesi fa: è l'omaggio della Casa del Cinema di Roma con film e riflessioni a più voci a lei dedicate da scrittori, registi, storici, giornalisti e suoi amici. 'Cecilia Mangini la rivoluzionaria,' - a cura di Gabriella Gallozzi e Paolo Pisanelli col contributo essenziale di Luca Del Fra e l'ideazione e organizzazione della Casa del Cinema, del Fondo Cecilia e Lino, dell'Archivio Cinema del reale, di OfficinaVisioni e di Bookciak Magazine - sarà l'occasione per porre in essere una riflessione il più possibile approfondita sul lavoro della regista e sul suo sguardo anticonformista e ribelle, capace di anticipare linguaggi e pensieri rendendo futuro il presente. Si comincerà il 18 maggio dalle ore 15 con Pasolini/Le donne/Il lavoro, al quale farà seguito, allo stesso orario, Viaggi in Italia il 19 maggio e Le rivoluzioni il 20 maggio. Questi argomenti saranno affrontati nell'ambito di cinque incontri ai quali parteciperanno tra gli altri Luciana Castellina, Susanna Camusso, Laura Delli Colli, Christian Raimo, Lidia Ravera, Daniele Vicari, Wilma Labate, Gianfranco Rosi, Vincenzo Vita.

L'excursus attraverso la filmografia di Cecilia Mangini propone un percorso originale che dai lavori più noti, come Essere donne e All'armi siam fascisti!, si muove attraverso quelli meno conosciuti, ma comunque orientati al racconto dei cambiamenti sociali e politici dell'Italia tra i '60 e '70, come La scelta, sul difficile tema dell'eutanasia, V. & V. sulla convivenza di una giovane coppia alternativa, o La torta in cielo, straordinario apologo pacifista nel segno di Gianni Rodari. A conclusione della tre giorni sarà presentato un breve contributo da Grazia Deledda la rivoluzionaria, l'ultimo film che Cecilia Mangini ha girato con Paolo Pisanelli .

L'omaggio a Cecilia sarà riproposto dalla Festa di Cinema del reale che si terrà al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, a fine luglio 2021. Anche il premio Bookciak, Azione! 2021, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, dedicherà un ricordo a Cecilia Mangini alla sua prima veneziana, il 31 agosto 2021. (ANSA).