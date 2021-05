Libreria indipendente Roma, "non vendo libro Giorgia Meloni"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Io sono una libraia e questo libro non lo vendo!". A spiegare la sua scelta in un post su Facebook Alessandra che gestisce una libreria indipendente alla periferia di Roma pubblicando la foto della copertina del volume di Giorgia Meloni "Io sono Giorgia". "So scelte, mejo pane e cipolla, che alimentare questo tipo di editoria... alla lotta e al lavoro, il mio è indipendente!" prosegue il post. Una scelta che per Gianluca Peciola di Liberare Roma l'ha fatta finire "nel mirino". "La risposta non si è fatta attendere. Domani a partire dalle 11.00, presso una scuola a due passi dalla libreria, Fratelli D'Italia farà un flash mob e regalerà l'opera di Giorgia agli studenti -spiega Peciola- io domani andrò a Le Torri e comprerò un libro, per solidarietà, perché fa bene e per rispondere con un gesto agli odiatori e ai fascisti che stanno prendendo di mira questa unica e preziosa esperienza". (ANSA).