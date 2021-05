Calcio: Fonseca, l'1-3 è risultato troppo pesante

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Abbiamo lasciato il primo tempo il contropiede all'Inter. Poi abbiamo reagito bene, abbiamo creato occasioni per fare il 2-2 nel secondo tempo. È un risultato pesante": è l'analisi di Paulo Fonseca, a Roma Tv, dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Inter a San Siro. "La squadra ha dimostrato carattere - spiega il tecnico giallorosso - non abbiamo smesso di giocare e di creare occasioni. Noi vogliamo mettere coraggio ed attaccamento in questo finale. Ora penseremo al derby. Abbiamo molta voglia di fare un regalo ai tifosi, ora dobbiamo recuperare giocatori e non abbiamo molto tempo. Ma la squadra vuole vincere questa partita". (ANSA).