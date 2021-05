Vaccini: Lazio, nel weekend open day Astrazeneca per over40

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Sabato 15 e domenica 16 maggio Open day Astrazeneca con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981)". Lo rende noto l'assessorato regionale alla Sanità sulla pagina Facebook "SaluteLazio". Saranno 21 i centri vaccinali tra Roma e provincia interessati dall'open day Astrazeneca sabato e domenica. "Hub, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni" spiega l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. L'open day sarà per gli over 40 (nati 1981) con ticket virtuale (su piattaforma dedicata).