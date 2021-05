Tennis: Zverev "quando vinco a Madrid poi faccio bene a Roma"

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Di solito quando trovo il mio modulo, non ho problemi a mantenerlo. Se guardiamo un po' alla storia passata, quando ho vinto a Madrid nel 2018, ho fatto le finali qui. Non significa che tornerò in finale per forza, ma spero di poter continuare così". Alexander Zverev, fresco vincitore a Madrid, presenta così il esordio agli Open d'Italia di Roma. "Questo è ovviamente un evento completamente diverso, condizioni completamente diverse. Ho bisogno di un po' di tempo per abituarmi, ma spero di continuare come ho fatto nell'ultima settimana" ha aggiunto il campione tedesco. (ANSA).