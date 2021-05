Tennis: Open d'Italia; avanti Berrettini, ko Basilashvili

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Esordio sofferto ma positivo per Matteo Berrettini al Foro Italico. Il tennista romano ha battuto in un match del primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set, per 4-6, 6-2,6-4 in due ore e 5 minuti di gioco. Nel secondo turno Berrettini affronterà l'australiano John Millman.

