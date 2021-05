Tennis, Berrettini: "Vincere ancora per ritrovare il pubblico"

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Non è stato facile. Arrivavo da Madrid, dove c'era gente che urlava. Sono abituato a vedere questo campo pieno di gente che tifa per me. Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita, perché così almeno ci sarà il pubblico". Lo ha detto Matteo Berrettini, subito dopo la vittoria in tre set al primo turno contro Basilashvili. Poi, sul match, ha aggiunto: "Piano piano è andata sempre meglio. Era il primo turno, dopo la finale di un torneo che si giocava in condizioni totalmente diverse, ma mentalmente sono rimasto in partita". (ANSA).