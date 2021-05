Roma: Fonseca "E' stato involontario mollare Serie A"

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Penso che non sia stato volontario.

La verità è che arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato": lo ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con l'Inter nel tentativo di spiegare il rendimento della Roma in Serie A nel 2021. Poi su Darboe e Zalewski ha aggiunto: "Loro sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono soddisfatto". Non si sbilancia, invece, sul riscatto di Borja Mayoral: "Fare 17 gol e tanti assist come ha fatto lui non è facile per un giovane. Per il futuro ci dovranno pensare la società e il nuovo allenatore". Infine una battuta sull'Inter campione d'Italia: "Sono una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori". (ANSA).