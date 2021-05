Vaccini: Lazio, richiamo Pfizer a 5 settimane

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane, ossia 35 giorni". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. "Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms e l'allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura Commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccino Pfizer a partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popolazione.

Nessuna modifica, al momento, invece per tutti gli altri vaccini" spiega l'Unità di Crisi regionale. "A titolo esemplificativo chi doveva fare il richiamo Pfizer il 17 maggio lo farà sempre nello stesso luogo e alla stessa ora il 31 di maggio e così a seguire" aggiunge. (ANSA).