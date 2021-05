4 misteri un Funerale, ciak serie tv con Maurizio Battista

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Primo ciak questa mattina ad Anagni (FR) per "4 Misteri & un Funerale", nuova serie tv con Maurizio Battista, che firma anche la sceneggiatura insieme a Vittorio Rombolà, per la regia di Federico Marsicano.

In tutto, tre episodi che mescolano reale, surreale e grottesco, con un mistero al centro di ogni puntata, da cui nascono una serie infinita di gag e situazioni comiche. A partire già dalla prima scena girata, che vede Battista nei panni di un parroco.

Accanto a lui, l'attrice Daniela Terreri e un cast di 24 attori.

Prodotta da CF Produzioni e Skyline Productions, la serie è destinata alla tv e piattaforme streaming. Il set prevede tre settimane di riprese tra Anagni, soprattutto il centro storico, e Frosinone. (ANSA).