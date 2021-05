Tennis, Madrid: Ruud sconfitto, Berrettini vola in finale

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Matteo Berrettini vola in finale del terzo Masters 1000 stagionale di tennis, a Madrid. Il romano ha battuto in due set (6-4, 6-4) il norvegese Casper Ruud. Nel Manolo Santana Stadium, il 25enne azzurro, n.10 dell'Atp e ottavo favorito del seeding, ha avuto la maglio sul n.22 del ranking, che era in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti. In finale Berrettini se la dovrà vedere contro il tedesco Alexander Zverev. (ANSA).