Roma: Fonseca "dobbiamo giocare per difendere la maglia"

"Non c'è bisogno di chiedere nulla.

Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile. Chi rappresenta la Roma deve giocare per vincere e difendere questa maglia". Così Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Crotone a chi domandava se la proprietà avesse chiesto di arrivare al 7/o posto. Poi annuncia che Darboe sarà titolare.

"Sì, giocherà dal primo minuto", ha spiegato Fonseca che non recupererà nessuno dei giocatori infortunati. "Mi aspetto di ritrovare 2-3 giocatori per la sfida di mercoledì con l'Inter" ha aggiunto. Infine una battuta sui tanti infortuni: "Questa stagione non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo.

Poi giocando sempre con gli stessi calciatori diventa complicato. Questo però è successo anche ad altre squadre in Europa, il Bayern ha sfidato il Psg senza 7 titolari, è successo a molti".