Mascherine con loghi polizia e squadre calcio, una denuncia

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Un laboratorio, in cui venivano realizzati abusivamente articoli recanti loghi e personaggi tutelati da copyright, è stato individuato nella zona dei Castelli Romani dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

Le Fiamme Gialle della compagnia di Frascati si sono insospettite alla vista di uno schermo posizionato nella vetrina di un esercizio di grafica pubblicitaria che proiettava, a scopo promozionale, immagini dei prodotti realizzati. All'interno dei locali dell'impresa i militari hanno rinvenuto alcune mascherine lavabili e varie cover per telefoni riportanti emblemi della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri, loghi delle più note squadre di calcio del campionato italiano e di prestigiose case automobilistiche e motociclistiche, oltre a diversi articoli per la scuola raffiguranti i noti Spiderman e Superman.

Sono stati sequestrati anche undici macchinari e un personal computer utilizzati per la realizzazione degli articoli. Il titolare dell'attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per i reati di produzione e vendita di articoli contraffatti e tutelati dal diritto di autore. (ANSA).