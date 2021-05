Mourinho a Roma, spunta il murale a Testaccio

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Roma è già pazza di Mourinho.

L'allenatore arriverà solo al termine della stagione, ma in città non si parla d'altro e a Testaccio c'è chi ha gli ha già dedicato un murale. Si tratta dell'artista romanista Harry Greb, che a via Giovanni Branca, a due passi dallo storico Roma club, ha raffigurato il portoghese su una vespa personalizzata con la scritta "Specialone" e con indosso una sciarpa giallorossa.

Un'opera apprezzata dallo stesso Mourinho, che al post su Instagram ha messo il suo 'like'. (ANSA).