Lazio: Inzaghi "con Fiorentina fondamentale per la classifica"

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Quella di domani è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina. In vista del rush finale, Simone Inzaghi potrà contare sul rientrante Luiz Felipe. A fargli posto nella lista dei 25 giocatori è l'olandese Wesley Hoedt: "Ora siamo più coperti al centro della difesa - ha specificato Inzaghi a Lazio Style Radio - ho dovuto fare una scelta tecnica. Ringrazio Hoedt per la stagione che ha fatto, si è sempre allenato bene ed è sempre stato disponibile". (ANSA).