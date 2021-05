Covid: Lazio, 1.063 casi, Roma a quota 500

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-3.721) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 1.063 casi positivi (+56), 17 decessi (-22) e +1.277 guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre si dimezzano i decessi e calano i ricoveri - aggiunge -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500".

"Lieve aumento del valore RT ma valutazione del rischio bassa. L'incidenza settimanale sotto la media italiana". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Rivedere il peso del coefficiente RT o presto tutta Italia andrà in arancione nonostante incidenza in calo" aggiunge D'Amato.

