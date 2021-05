Trovato con pistola ricercata, arrestato fratello 'Diabolik'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Arrestato dai carabinieri a Roma Andrea Piscitelli, fratello di Fabrizio, l'ex capo degli Irriducibili della Lazio noto come 'Diabolik' ucciso due estati fa nel parco degli Acquedotti a Roma. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri della tenenza di Ciampino sono intervenuti ieri in via Appia Nuova per la segnalazione di in uomo che colto da malore in strada aveva addosso una pistola.

All'arrivo dei militari il 51enne sarebbe scappato tentando di disfarsi dell'arma. La pistola è stata recuperata ed è risultata da ricercare dal 1999 perché di proprietà di una persona deceduta. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione.

Stamattina il processo per direttissima in cui - secondo quanto si è appreso- è stato convalidato l'arresto e applicata la misura dell'obbligo di firma. (ANSA).