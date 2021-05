Terremoto: Legnini, avviata revisione prezzario cratere

(ANSA) - ANCONA, 06 MAG - "Siamo al corrente dell'impennata dei costi dei materiali per la ricostruzione, abbiamo già avviato una revisione del prezzario unico del cratere sismico che è così destinato a recepire gli incrementi". Così il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, ha inteso rassicurare i cittadini e aziende edili sull'aumento delle materie prime che mettono in pericolo i conti della ricostruzione. L'ha fatto nel corso della conferenza stampa di stamani in cui ha presentato le 7 Ordinanze speciali in deroga, con le quali scatta, tra le altre, anche la ricostruzione di Amatrice e Camerino. (ANSA).