Roma: Eur lancia bando per il nuovo logo della Nuvola

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Eur Spa lancia un concorso per l'ideazione e la definizione del nuovo logo della Nuvola, il centro congressuale delle archistar Massimiliano e Doriana Fuksas. Il bando, pubblicato sul sito eurspa.it e consultabile integralmente nella sezione "Gare e Fornitori", si rivolge a laureati e diplomati che abbiano conseguito, da non più di tre anni dalla data di presentazione della proposta, il diploma di laurea triennale o magistrale, sia in Università pubbliche o private, Accademie o Enti equiparati, nelle discipline: Design, Arti, Grafica Pubblicitaria. Sono ammessi anche studenti regolarmente iscritti a scuole di specializzazione post-diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private, Accademie o Enti equiparati, nelle stesse discipline.

Ogni partecipante, in forma individuale o collettiva, potrà presentare una sola proposta che dovrà pervenire entro il 3 giugno. Alla proposta che risulterà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio per un importo complessivo di euro 5 mila euro. Alle proposte che risulteranno seconda e terza nella graduatoria sarà riconosciuto un premio per di 2,5 mila euro.

"Per la valutazione delle proposte presentate - afferma Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa - sarà nominata un'apposita Commissione di altissimo profilo, tra figure di comprovata esperienza e competenza nel settore del design, delle attività culturali e delle professioni legate all'architettura, all'arte, alla creatività e alla cultura, che sarà chiamata a giudicare gli elaborati che perverranno.

Crediamo che 'La Nuvola' - prosegue - nel prossimo futuro debba svilupparsi anche come polo di attrazione sociale e culturale, aperto alla città di Roma, capace di ospitare in concomitanza con gli eventi congressuali e fieristici internazionali che rimangono il nostro core business, mostre, concerti, rassegne teatrali e cinematografiche, come pure l'opera, la danza ed in generale le arti". (ANSA).