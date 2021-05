E.League, Solskjaer: "Il mio lavoro è vincere trofei"

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Sono già arrivato in finale una volta, ma sono orgoglioso di far parte di questo club. Il mio lavoro è quello di vincere, di conquistare trofei. Giocheremo contro il Villarreal e speriamo di vincere". Lo ha detto Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, dopo la qualificazione per la finale dell'Europa League a discapito della Roma. (ANSA).