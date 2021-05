Vaccini: Lazio, prenotazioni per fragili con malattie rare

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Nel Lazio da oggi mercoledì 5 maggio partono le prenotazioni per la categoria 4 estesa ai codici esenzione per malattia rara per tutte le fasce di età dai 18 anni in su. La prenotazione online sarà attiva sul sito salutelazio.it. E' stata superata la quota delle 2 milioni e 100 mila somministrazioni. (ANSA).