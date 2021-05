Roma: Ibanez "Mourinho? Non siamo sotto osservazione"

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Mourinho? Non ci sentiamo sotto osservazione, giocheremo per noi". Ha risposto così Roger Ibanez alla vigilia della gara con il Manchester United dopo la notizia dell'arrivo dello Special One a partire dal prossimo anno. La testa, per ora, è solo alla semifinale di ritorno. "Domani è un'altra partita importante per noi e dobbiamo giocare sempre con lo stesso atteggiamento. Dobbiamo fare la rimonta, nel calcio niente è impossibile", ha concluso il centrale giallorosso. (ANSA).