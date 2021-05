Covid: Lazio,ricoveri ridotti del 91% tra over 80 vaccinati

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La vaccinazione completa anti-Covid negli over 80 ha ridotto nel Lazio del 91% l'incidenza d ricovero per il coronavirus in questa fascia di età. E' quanto emerge da uno studio realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, presentato stamattina. E' stato confrontato il rischio di ospedalizzazione per Covid-19 in 180mile persone che avevano completato il ciclo vaccinale con altrettanti controlli che non avevano effettuato la vaccinazione nello stesso periodo. L'incidenza di ricovero per Covid-19 nei vaccinati è del 2,7/1000 rispetto al 27/1000 dei non vaccinati a parità di genere, età e comorbidità.

Dall'indagine emerge che a questa fascia di età è attribuibile quasi un terzo dei ricoveri per Covid-19 nel Lazio (il 28%) e oltre il 58% dei decessi. "Quindi sono stati evitati 267 ricoveri per queste persone cioè quasi 4.000 giorni di degenza. E' un risultato straordinario" ha commentato Marina Davoli, direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio.

