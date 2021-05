"Nascita di una capitale 1870-1915", Raggi inaugura mostra

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Quarantacinque anni della città raccontati attraverso dipinti, foto, filmati, documenti.

Inaugurata dalla sindaca Virginia Raggi la mostra "Roma. Nascita di una capitale 1870-1915", aperta al pubblico da oggi oggi al 26 settembre al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Ideata in occasione delle celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale, ripercorrendo gli eventi storici e le profonde trasformazioni urbanistiche, racconta anche la realtà più quotidiana. "E' una giornata importante - ha sottolineato la sindaca -. A causa della pandemia abbiamo dovuto ridefinire gli appuntamenti per le celebrazioni del 150esimo anniversario di Roma Capitale. Oggi inauguriamo una mostra importante: 45 anni di vita della nostra capitale fotografati e raccolti con una serie di foto, filmati, documenti quadri, dipinti che sono stati selezionati per due anni. Un lavoro intenso che ci permette di immergerci un attimo nella Roma di 150 anni fa con scorci che non ci aspettiamo" e documenti come "tre menu di una pasticceria dell'epoca". La sindaca ha spiegato che "Tutto il materiale è anche raccolto tramite contributo musei, università, fondazioni e privati che hanno voluto contribuire a questa mostra". L'esposizione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e a cura di Flavia Pesci, Federica Pirani e Gloria Raimondi, si avvale di un comitato scientifico presieduto da Vittorio Vidotto. Organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

