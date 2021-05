Vaccini: Zingaretti, seconda dose al 90% degli over ottanta

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Il dato più importante sono i due milioni di vaccinazioni. Siamo praticamente alla chiusura degli over 80 sia per la prima dose e sopra il 90% con la seconda dose. Molto alta anche la percentuale degli over 70". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione "Uno Mattina". "E questo è a mio giudizio il raggiungimento del primo grande obiettivo: mettere al più presto in sicurezza chi aveva molto più di altri il rischio di morire - ha aggiunto -. Confido in questa settimana di poter aprire la vaccinazione ai nati nel 1964/65 perché la massa di coloro che è sopra ha avuto esito positivo. E questo salva le vite, che è la cosa più importante". (ANSA).