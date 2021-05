Vaccini: Zingaretti, liste a medici, cercare over80 indecisi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Stiamo distribuendo a tutti i medici di medicina generale i nomi dei pazienti over 80 che non si sono iscritti" nel sistema di prenotazione, "per cercarli e tornare a domandare loro di vaccinarsi". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione "Uno Mattina". "I conti si fanno su coloro che si sono prenotati e ora è tempo, quando si arriva a 80-90% dei vaccinati, di andarli a cercare" ha aggiunto Zingaretti ricordando che "il virus circola ancora e circola con varianti molto più infettive" e dunque "mentre vacciniamo non dobbiamo dare in alcun modo l'idea che il virus è scomparso: è presente e purtroppo è ancora più infettivo di quello di un anno e mezzo fa". (ANSA).