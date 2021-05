Roma: Fonseca a Trigoria, incontro con Pinto

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Ore calde a Trigoria, e non certo per il clima. Oggi al centro sportivo della Roma, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, si è presentato Paulo Fonseca. A mezzogiorno ha varcato i cancelli del Fulvio Bernardini accompagnato dal suo agente che un'ora dopo è venuto a riprenderlo. Il tecnico portoghese ha incontrato il dirigente Tiago Pinto, il quale gli avrebbe fatto presente come in società ci sia poca soddisfazione a proposito degli ultimi risultati della Roma. Anche la proprietà non è contenta, ma da Trigoria non si aspettano stravolgimenti in giornata (leggi esonero immediato del portoghese).

Domani, intanto, la squadra riprenderà ad allenarsi in vista della gara di ritorno di Europa League di giovedì contro il Manchester United. (ANSA).