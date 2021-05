Covid: Gravina "atleti vaccinati per Europeo in sicurezza"

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Questa è l'occasione per ringraziare il governo per aver permesso di disputare qui in Italia la fase finale dell'Europeo, e perché ci consentirà di far svolgere questo evento con la massima sicurezza, per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo anche della sicurezza per quanto riguarda tutti colori i quali vorranno vivere l'evento sportivo". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della vaccinazione effettuata allo Spallanzani di Roma agli atleti indicati dalla lista del ct della Nazionale Roberto Mancini in vista dell'Europeo. "Secondo i principi indicati dal governo, ci posizioniamo a valle delle fasce protette che hanno bisogno di maggiori attenzioni. Oggi 12 atleti vaccinati a Roma, a Milano altri 14-15, solo il numero di giocatori indicati da Mancini che poi sarà ristretto quando dovremo mandare la lista ufficiale della Uefa. Grazie al governo e alla Uefa, al generale Figliuolo che ha concesso questa opportunità". Spinazzola, Lazzari, Acerbi, Immobile, Politano, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Biraghi, Castrovilli e Immobile i giocatori vaccinati nell'hub romano: "Ringrazio a nome di tutti i sanitari che ci hanno fatto il vaccino per l'ospitalità e per l'organizzazione - ha affermato il bomber laziale e della Nazionale - Siamo rimasti stupiti.

Siamo felici e orgogliosi di aver fatto questo e di essere d'esempio per tutti per ribadire ancora una volta che la vaccinazione è importante: spero che arriverà presto per tutti.

Grazie alla Figc e al governo per questa opportunità". (ANSA).