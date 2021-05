Rifiuti: Zingaretti, senza piano Regione deve intervenire

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "C'è un'ordinanza che chiede al Comune di fare un piano impiantistico e di indicare i luoghi dove si conferiscono i rifiuti. Questo piano non è arrivato.

Faccio un appello perché trovo folle che si tolgano soldi a romani per portare i rifiuti in altre regioni italiane. Non voglio arrivare al commissariamento ma se Roma non presenta il piano, la Regione dovrà fare qualcosa nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale a Porta di Roma (ANSA).