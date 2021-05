Inzaghi, 'Champions? Ci proviamo. Rinnovo alla fine'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La vittoria anche se in sofferenza, la corsa alla Champions ancora viva e il rinnovo dietro l'angolo. Dopo il successo per 4-3 strappato contro il Genoa all'Olimpico, Simone Inzaghi si gode la sesta vittoria della sua Lazio nelle ultime sette partite: "I ragazzi sono stati bravissimi - ammette l'allenatore biancoceleste - abbiamo segnato quattro gol e potevamo farne altri. Sono contento di essere allenatore di questo gruppo, siamo lì e ci proveremo fino alla fine sapendo che per il quinto anno di fila saremo in Europa. Vogliamo però essere tra le prime quattro e ci proveremo". Dopo essere guarito dal Covid, ci si aspettava il rinnovo che invece potrebbe slittare ancora: "Finiremo queste partite al meglio e ne parleremo con calma con il presidente, lui ora ha tante cose personali da sistemare - ha affermato Inzaghi -. Faremo tutto senza nessun problema. La nostra stagione è stata meravigliosa come negli ultimi cinque anni".

