Opera Roma, Mariotti con Luisa Miller, diretta Rai Radio 3

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Appuntamento speciale ancora con Verdi per il maestro Michele Mariotti che domani, venerdì 30 aprile alle 20:30, al Teatro dell' Opera di Roma affronta per la prima volta Luisa Miller in forma di concerto. Lo spettacolo, a porte chiuse e senza pubblico in quanto il Coro del Teatro diretto da Roberto Gabbiani occuperà la platea e i palchi della sala per rispettare i distanziamenti, sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3 e riproposto l' 8 maggio in streaming gratuito su operaroma.tv, il canale YouTube ufficiale dell'Opera di Roma.

Il direttore d' orchestra pesarese, protagonista il 28 aprile della ripresa della musica dal vivo con il pubblico in sala dopo la lunga interruzione di sei mesi, propone l' opera del compositore di Busseto che al Teatro Costanzi mancava dal 1990.

"Luisa Miller - ha detto Mariotti - ha sempre attirato la mia sensibilità interpretativa per la sua evidente cifra belcantista, le sue varietà timbriche che determinano profonde oscillazioni di stato d'animo, unite al sempre acuto scavo psicologico con cui Verdi scolpisce ogni personaggio. Questi elementi rendono la partitura ricca di una bellezza che merita ogni volta di essere riascoltata e in qualche modo riscoperta".

Melodramma tragico in tre atti, tratto dalla tragedia Kabale und Liebe di Friedrich Schiller, Luisa Miller è andata in scena per la prima volta l'8 dicembre 1849 al Teatro di San Carlo di Napoli. In questa esecuzione in forma di concerto cantano Michele Pertusi (Il Conte di Walter), Antonio Poli (Rodolfo), Daniela Barcellona (Federica), Marko Mimica (Wurm) e Roberto Frontali (Miller). Nel ruolo del titolo Roberta Mantegna che, nata nel progetto "Fabbrica" Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma, ha già intrapreso una brillante carriera internazionale. Completano il cast due giovani talenti che sono ora parte dello stesso progetto "Fabbrica", Irene Savignano (Laura) e Rodrigo Ortiz (un contadino). (ANSA).