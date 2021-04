I colori di Villa Farnesina in mostra in Cina

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Arriva in Cina "I colori della prosperità frutti del vecchio e del nuovo mondo", la grande mostra che ne 2017 aveva aperto dopo i restauri Villa Farnesina, la splendida sede di rappresentanza della Accademia dei Lincei affrescata tra gli altri da Raffaello. L'esposizione, curata da Antonio Sgamellotti e Giulia Caneva , sarà allestita dal 30 aprile al 6 maggio nel nuovo Centro Culturale Sino Italiano, inaugurato un mese fa, nell'ambito della Settimana della Cultura Italiana, organizzata a Xi'An (provincia dello Shaanxi) da Chic Investment Group ltd in collaborazione con Gooditaly ltd e l'Associazione per la promozione della cultura enogastronomica e la valorizzazione delle tecniche ristorative italiane - PROMOItalia, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia in Cina e della Camera di Commercio Italiana in Cina.

Intanto è ''in tour'' per diverse città cinesi il video in inglese dedicato alla Loggia di Amore e Psiche ( "La Loggia Digitale") realizzato alla fine del 2020 dal CNR-ISTI Visual Computing Lab di Pisa in accordo con l'Accademia Nazionale dei Lincei. Una promozione realizzata grazie all'Associazione PROMOItalia che ne ha curato la traduzione in cinese e la presentazione alle locali Autorità. (ANSA).