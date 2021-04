E.League: Fonseca, la Roma non è esistita nella ripresa

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Abbiamo disputato un bel primo tempo, nella ripresa non siamo esistiti. Siamo stati condizionati dai tre infortuni, poi Diawara e Smalling erano in difficoltà fisica. Comunque il black out è difficile da spiegare, siamo entrati senza aggressività, sbagliando molto.

Quando loro hanno fatto il terzo gol la forza mentale è venuta meno". Così l'allenatore della Roma Paolo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, che si definisce il "principale responsabile di quello che è successo. Il mio futuro? Non è il momento di parlarne".

"Arrivare alle semifinali e fare questo primo tempo è stato comunque molto positivo, ma il secondo tempo è stato tutto sbagliato - ha detto ancora Fonseca -. Non è stato un problema tattico, lo si è visto nel primo tempo. Abbiamo perso giocatori importanti e non abbiano avito la forza mentale per tenere il campo nella ripresa. Senza la possibilità di fare cambi era molto difficile giocare con una squadra contro il Manchester United". (ANSA).