E. League: Pogba rincuora la Roma, 'non è ancora finita'

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Il risultato è positivo per noi, ma non è ancora finita. Dobbiamo restare concentrati e giocare una bella gara anche al ritorno, con la stessa mentalità".

Intervistato da BT Sports, Paul Pogba avvisa il Manchester United e rincuora la Roma, uscita sconfitta per 6-2 dal match contro gli inglesi. "Nel primo tempo abbiamo concesso due gol su due errori - dice ancora il centrocampista dello United, autore della quinta rete dei suoi, con un colpo di testa -.

Nell'intervallo ci siamo detti di fare le cose per bene e di farle semplicemente. Il tecnico ci ha parlato. Eravamo molto motivati nel segnare più gol possibile". Una battuta sul rigore dell'1-1 da lui provocato. "Non dovevo entrare in tackle, devo allenarmi di più e imparare a fare i tackle senza le braccia alte". (ANSA).