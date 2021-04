Vaccini:Lazio,1mln200mila dosi in arrivo,ne servono 2,5

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Ad oggi nel Lazio sono previste forniture pari a 1.202.770 vaccini di cui 849.270 (Pfizer), 215.900 (Astrazeneca), 121.800 (Moderna), 15.800 (Johnson&Johnson)". Lo comunica l'assessorato alla sanità.

"Il tetto delle 50 mila somministrazioni al giorno per 31 giorni e' pari a 1.550.000 vaccini ai quali si aggiungono circa 600 mila dosi necessarie per effettuare i richiami per un fabbisogno totale di 2.150.000 vaccini", conclude l'assessorato. (ANSA).