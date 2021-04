Europa League, Pogba: "Roma? Nostro obiettivo vincere la coppa"

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Quella contro la Roma è una grande sfida ma, prima o poi, ci saremmo dovuti affrontare. Andando avanti è normale trovarsi davanti delle grandi squadre. Abbiamo iniziato il torneo con una mentalità vincente e con l'obiettivo dichiarato di vincere la coppa. Naturalmente anche la Roma vuole vincere, non è qui solo per divertirsi. Dobbiamo dimostrare di avere maggiore voglia di vincere". Così Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, alla vigilia della semifinale d'andata dell'Europa League contro la Roma, in un'intervista al sito ufficiale dell'Uefa.

"L'Europa League è l'ultimo trofeo che abbiamo vinto al Manchester United - aggiunge il francese - quindi ovviamente me lo ricordo. È stato un grande giorno e ho anche segnato in finale. Quella del 2017 è stata una grande annata per noi, nonostante il rendimento non eccellente in campionato. Abbiamo comunque vinto l'Europa League, che era un obiettivo, ed è stato un toccasana per la nostra stagione. Adesso siamo ancora in corsa per ripeterci". (ANSA).