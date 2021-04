E.League: Solskjaer,non volevo mancare di rispetto alla Roma

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "La Roma è una grande squadra, con una storia. Ho anche le maglie di Totti e De Rossi, firmate, Conosco benissimo la loro qualità e se non li abbiamo seguiti tantissimo prima di sapere che dovevamo affrontarli, ora ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno". Lo ha detto l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League, dopo che la sua frase "non conosco i giallorossi" aveva scatenato le polemiche dei tifosi della Roma.

Il tecnico ha poi annunciato che Marcus Rashford "ha recuperato bene. Credo che il peggio sia alle spalle e sarà presente per questa difficile sfida". Infine sulla vittoria della competizione: "Ci vogliono tanta fortuna e qualità. Noi abbiamo fatto molto bene fino a questo momento altrimenti non saremmo in semifinale. Ora vogliamo la ciliegina su questa stagione". (ANSA).