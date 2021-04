Con La metamorfosi di Kafka, il Teatro di Roma torna dal vivo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Con il Lazio in zona gialla, il Teatro di Roma torna in scena e riparte dal vivo da lunedì 3 maggio. Dopo le sperimentazioni e i formati innovativi via web dei mesi scorsi, la Stagione del Cantiere dell'immaginazione sale in palcoscenico con la produzione diretta da Giorgio Barberio Corsetti "La metamorfosi" di Kafka, che dopo il debutto televisivo su Rai5 approda ora all'Argentina fino al 9 maggio.

Un classico della modernità che riletto oggi si fa racconto di grande contemporaneità, esplorando in maniera tragica e comica l'isolamento, la perdita di contatti, la patologia della depressione determinata dall'alienazione e dall'autoannullamento. Nell'anno dantesco, si proseguirà poi tra Giorgio Colangeli e la Divina Commedia a memoria, le lectio introdotte da Paolo Di Paolo e un ciclo di laboratori del Piero Gabrielli. Ma c'è anche Massimo Popolizio con Furore di John Steinbeck, la danza di Michele Di Stefano, mentre l'estate si apre con il Macbeth nella riscrittura di Carmelo Rifici (5-13 giugno).

L'India, invece, apre le porte il 4 maggio con La classe di Fabiana Iacozzilli; il Valle torna in mostra con Ronconi e Roma dal 6 maggio; e il Torlonia parte il 14 maggio con il collettivo dell'underground romano Sgombro in sette serate di teatro comico.

Tra le novità, l'apertura dei teatri anche nei mesi estivi, con l'arena India per spettacoli, concerti e cinema, inaugurata dall'Antigone di Massimiliano Civica il 10 giugno; e un nuovo palco esterno al Torlonia, a via con Fiabe Altrove e il progetto per le nuove generazioni a cura di Fabrizio Pallar dal 15 maggio.

Il tutto con le platee riconfigurate per garantire il distanziamento interpersonale (fino a 328 posti disponibili per l'Argentina) e per il Valle accessi limitati a 6-12 visitatori contemporaneamente. Nei foyer, le misure igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. (ANSA).