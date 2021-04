Vela: Mondiali Windsurf; azzurro Camboni è argento

(ANSA) - CADICE, 27 APR - Una chiusura tutta azzurra ai Mondiali di windsurf olimpico RS:X maschile e femminile a Cadice. Nel giorno conclusivo e decisivo, con vento medio forte e sul campo di regata senza onda, le due Medal Race delle categorie hanno visto il successo delle tavole con il tricolore, grazie a Mattia Camboni e Marta Maggetti, a cui va aggiunto il terzo posto nella Medal femminile dell'altra azzurra Giorgia Speciale. Camboni, 25enne di Civitavecchia, ha dominato la Medal Race finendo al meglio un Mondiale che lo ha visto alla fine sul podio, con la medaglia d'argento al collo, battuto solo dal fuoriclasse olandese Kiran Badloe, che già lo aveva battuto due mesei fa agli Europei. Oggi la storia si è ripetuta a livello iridato: Badloe oro e Camboni d'argento, e adesso il duello si ripeterà sul palcoscenico più importante, ovvero il bacino olimpico di Enoshima, ai prossimi Giochi di Tokyo.

Oggi l'azzurro partiva da terzo nella Medal con 4 punti da recuperare sul secondo e altrettanti di vantaggio su due temibili avversari. Ha spazzato via ogni dubbio partendo bene e vincendo con distacco e superando il greco Byron Kokkalanis, che si è dovuto accontentare del bronzo.

Oro all'Olanda anche nella classifica finale femminile, grazie alla campionessa in carica Lilian De Geus, che quindi si è confermata. Argento alla israeliana Katy Spychakov e bronzo alla francese oro olimpico di Rio 2016 Charline Picon. Sesto posto finale per la finanziera cagliaritana Marta Maggetti e decima Giorgia Speciale. (ANSA).