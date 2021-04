Vaccini: Lazio, dal 30/4 al via prenotazioni 58-59enni

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il 30 aprile a mezzanotte il Lazio aprirà le prenotazioni per i 58-59enni, ovvero le prime classi di età under 60.

A questa platea saranno dedicati tutti i vaccini, compresi Astrazeneca e Johnson & Johnson che si possono essere scelti su base volontaria. Oggi a mezzanotte invece si aprono le prenotazioni per i fragili under 60, ovvero tutti quelli che hanno tra i 59-50 anni che presentano patologie. (ANSA).