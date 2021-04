Precipita con deltaplano vicino a Roma, ferito 47enne

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un uomo è precipitato ieri con il deltaplano vicino Roma. L'incidente è accaduto nella zona di Valmontone. Il 47enne di Frosinone, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in ospedale e non è in pericolo di vita. Si sarebbe rotto una gamba nell'impatto col terreno. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Artena e Valmontone e della compagnia di Colleferro. (ANSA).