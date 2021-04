Filarmonica Romana, prima assoluta lavoro giovanile di Sinopoli

(ANSA) - ROMA, 26 APR - La prima esecuzione assoluta di Lirica per soprano e pianoforte, lavoro giovanile di Giuseppe Sinopoli è la novità dell' incontro in streaming in programma il 29 aprile alle 21 per il progetto Filarmonica 200, dedicato al bicentenario dell'Accademia Filarmonica Romana, l'ultimo prima della ripresa di concerti dal vivo fissata per il 9 maggio.

L'appuntamento, sul canale youtube della istituzione musicale, vedrà il direttore artistico Andrea Lucchesini dialogare con il vicepresidente della Filarmonica e compositore Matteo D'Amico e il giornalista e musicologo Sandro Cappelletto, entrambi direttori artistici di passate stagioni dell'istituzione, ripercorrendo i luoghi storici in cui l'istituzione romana ha realizzato le sue stagioni. La prima della composizione di Sinopoli è un omaggio al direttore morto venti anni fa, che si legò all' Accademia con il progetto dei Solisti della Filarmonica, ensemble voluto dalla stessa Filarmonica insieme con il maestro, per approfondire l'ascolto della musica dal secondo Novecento. Ad eseguire per la prima volta la Lirica saranno il soprano Sabrina Cortese e il pianista Erik Bertsch.

Lucchesini, Cappelletto e D'Amico, tra altri intermezzi musicali, racconteranno di come la Sala Casella, il Teatro Argentina, il Teatro Olimpico e i Giardini della Filarmonica siano divenuti nel corso degli ultimi anni, luoghi deputati ad ascolti mirati e spettacoli di più importanti dimensioni. I Giardini in estate si aprono alle tradizioni musicali e artistiche dei tanti paesi ospiti che da ogni parte del mondo, da circa dieci anni a questa parte, animano il festival estivo della Filarmonica in un continuo incontro fra letteratura, arti visive, teatro, danza e musica. (ANSA).