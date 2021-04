Cinecittà riapre al pubblico e arrivano i fondi del Recovery

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Ci sono anche 300 milioni di euro per lo sviluppo dell' industria cinematografica, per il Progetto Cinecittà e per il Centro Sperimentale Cinematografia nel Recovery plan appena presentato dal premier Draghi. Risorse destinate ad investimenti per il settore, sottolinea annunciandole il ministro della cultura Franceschini, che puntano "a migliorare la competitività del cinema italiano".

I celeberrimi studi cinematografici romani, spiega il ministro pd, verranno potenziati "per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta produttiva e della digitalizzazione, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali". Si tratta di un investimento che prevede anche il rilancio delle attività formative, della digitalizzazione e dell'efficientamento energetico della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e un potenziamento della Cineteca Nazionale.

E intanto mercoledì 28 Aprile, giorno del compleanno degli Studios e della loro esposizione permanente, riprendono le visite del pubblico a tutti i percorsi: i grandi set all'aperto, Girando a Cinecittà, Backstage, Felliniana, MIAC. Per l'occasione sarà possibile ammirare per la prima volta da vicino straordinari elementi scenografici voluti dal maestro riminese e raffinati abiti di scena di tre indimenticati protagonisti del cinema italiano. Ma anche tanti incredibili costumi per rendere omaggio ad altri tre grandi nomi del nostro cinema, Giulietta Masina, Alida Valli e Nino Manfredi di cui ricorrono quest'anno i 100 anni dalla nascita .

Per l'occasione torna il biglietto unico, che consente di visitare tutti i percorsi a 15 euro. Confermato anche il Cinebreak, la promozione 'pausa pranzo' con un biglietto d'ingresso a 10 euro, acquistabile solo per l'ingresso alle 13, che include la visita guidata ai set e l'accesso a tutti i percorsi di mostra.

Tutte le informazioni sul sito www.cinecittàsimostra.it (ANSA).